Kansainvälinen media hehkuttaa Sauli Niinistöä Venäjän ja lännen tulehtuneessa tilanteessa – "Putin-kuiskaaja"

Lehti nostaa esiin, miten Niinistö toimii kansainvälisen poliitiikan kulisseissa, ja kuinka korkealla Niinistö on Venäjän presidentti Vladimir Putinin puhelulistalla, jolle vain harvat pääsevät.

Putin on aiemmin keskustellut muun muassa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokansleri Olaf Scholzin kanssa. Reilu viikko sitten Niinistö kertoi käyneensä ”pitkän ja perusteellisen” puhelinkeskustelun Putinin kanssa.

Washington Postissa korostetaan Niinistön ja Putinin pitkäaikaista suhdetta, mitä muilla EU-johtajilla ei ole. Suomi on tunnetusti pyrkinyt pitämään suhteensa Venäjään diplomaattisina.

– Uskon, että on aina parempi keskustella kuin pysyä hiljaa, ja se on entistä tärkeämpää, kun on ongelmia tai konflikteja, Niinistö sanoi brittilehti Sunday Timesin haastattelussa hiljattain.