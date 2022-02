Miten Venäjän turvavaatimuksiin vastattiin? Asiantuntijat arvioivat lännen vastauksia: "On ihan selvää, että tässä toimitaan juuri niin kuin Venäjä ei toiminut"

– Ja samaan aikaan Venäjä on laittanut yli 100 000 sotilasta Ukrainan rajalle ja kysyy muilta, tekevätkö nämä jotain muiden maiden turvallisuustilannetta heikentävää. Se on ironista, Penttilä sanoi.

Saari uskoo siihen, että diplomatiallakin on vielä sijansa.

– Vähän liiankin jyrkästi sanotaan, että joko on diplomaattinen tie tai sotilaallisen toiminnan tie. Venäjän toiminnassa nämä usein yhdistyvät, Saari toteaa.

– On hyvinkin mahdollista, että tapahtuu sotilaallista eskalaatiota Ukrainassa, mutta samanaikaisesti pyritään neuvottelemaan ratkaisu. Venäjä on aina toiminut entisen Neuvostoliiton alueella näin. On jokin sotilastoimi, joka ei ole täysi sotilaallinen hyökkäys, vaan alueellisesti rajattu sotilasoperaatio, jolla haetaan neuvotteluetuja.