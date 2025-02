Orpo: Hallituksen sisällä ei ulko- ja turvallisuuspoliittista erimielisyyttä

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallituksen sisällä ei ole minkäänlaista ulko- ja turvallisuuspoliittista erimielisyyttä Suomen linjasta.

Julkisuudessa on kiinnitetty huomiota hallituspuolueiden riveistä kuultuihin erilinjaisiin kommentteihin suhtautumisessa Yhdysvaltoihin.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) arvioi Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä, että Yhdysvalloilla on "pakka sekaisin", kun taas valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kiitteli Yhdysvaltain varapresidentin J. D. Vancen Münchenissä pitää puhetta.

– Nyt me keskitymme yhdessä Yhdysvaltojen kanssa siihen, miten me saamme oikeudenmukaisen rauhan Ukrainaan ja miten me saamme turvattua Euroopan turvallisuuden.

– Se on oleellista, ja sen työn tekemisessä hallituksen sisällä ei ole mitään juopaa, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Orpon mukaan Vancen Münchenissä pitämä puhe oli yllättävä.

– Se oli puhe, jota en odottanut. Siinä ei puhuttu Ukrainasta, ei ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, ei Ukrainan rauhasta, ei niistä asioista, jotka olivat Münchenissä pöydällä, vaan jostain ihan muusta, Orpo sanoi.

Orpo on kutsunut kello 17 koolle parlamentaarisen kokouksen ajankohtaisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Pääministeri kommentoi suorassa lähetyksessä kokouksen antia noin kello 18.