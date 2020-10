Ulkomaisten kausityöntekijöiden saapuminen minkkitarhoille on yksi riski lisää koronan leviämisessä: "Jos tartunta tapahtuu, se on juuri nahoitusvaiheessa"

Suomen minkkitarhoissa ei toistaiseksi ole todettu koronatartuntoja, mutta uhka viruksen leviämisestä vaanii tarhoja monelta taholta. Korona voi tarttua ihmisestä minkkiin ja minkistä myös ihmiseen. Suurin osa Suomen minkkitarhoista sijaitsee Pohjanmaalla, jossa korona on levinnyt ripeästi viime aikoina.

Ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta sanoikin MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa tehokkaimman tavan estää viruksen leviämistä tarhoihin olevan ihmisten tartuntojen pitämisen kurissa.

–Paras tapa välttää viruksen leviämisen riski minkkitarhoilla on, että ihmisillä on mahdollisimman vähän tartuntoja. Etenkin minkkitarhaajien kannattaa pitää huoli, etteivät he saa tartuntaa, ja tehdä muutenkin kaikki mahdolliset varotoimet.

Nahoitus suuri riski

Aivelo pitää marraskuun nahoitusta yhtenä suurena riskinä viruksen leviämiselle tarhoihin. Silloin tarhoihin tulee perinteisesti paljon kausityöntekijöitä ulkomailta auttamaan eläinten lopettamisessa ja turkkien nyljennässä.

– Nahoitukseen tulee valtavasti työvoimaa ulkoapäin. Tilanne on sama kuin marjanpoiminnassa eli suomalaisia ei saada tarpeeksi rekrytoitua. Väkeä tulee paljon esimerkiksi Ukrainasta.

– Riski on samanlainen riski kuin marjanpoimintakaudella sillä lisällä, että mansikka ei voi saada koronavirustartuntaa, mutta minkki voi. Se on suhteellisen suuri riski. Jos jossakin vaiheessa tartunta tapahtuu, se on juuri nahoitusvaiheessa, Aivelo sanoi.

Yksikin koronatartunta saattaa johtaa eläinten lopettamiseen myös Suomessa

Ruokaviraston mukaan Suomessa saatetaan jo ensi viikolla mennä Tanskan malliin, jossa koko minkkitarhan minkit lopetetaan, jos yhdeltäkin eläimeltä löytyy koronatartunta.

Ruokaviraston (entinen Evira) eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osaston johtaja Terhi Laaksonen sanoi maanantaina MTV:n uutisille, että virasto selvittää parhaillaan, pitäisikö Suomessakin tehdä päätös kokonaisen minkkitarhan eläinten lopettamisesta, jos yhdelläkään eläimistä todetaan korona.

Tanskassa ja Hollannissa on löydetty koronaa kymmeniltä turkistarhoilta, ja miljoonia minkkejä on tapettu viruksen leviämisen estämiseksi.

Laaksosen mukaan päätöksiä voidaan tehdä viraston oman riskiarvion perusteella jo ensi viikolla.