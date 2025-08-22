Tänne päättyy tuhansien suomalaisten autojen tie – katso, kuinka viimeinen matka etenee

2:50imgTehdäänkö autoista romuttamolla yhä pieniä, elokuvistakin tuttuja kuutioita? Viiden jälkeen -ohjelma vieraili romuttamolla katsomassa, kuinka romutus tapahtuu konkreettisesti.
Julkaistu 22.08.2025 05:37
Toimittajan kuva

Lisa Kärnä

Miten auton romutus tehdään käytännössä? Viiden jälkeen -ohjelma vieraili autoromuttamolla selvittämässä asiaa. 

Suuri materiaalinkäsittelykone moukaroi ja runnoo autoa maahan tammisaarelaisella murskalaitoksella.  

Täällä Romu Keinäsen romuttamolla viimeisen matkansa kohtaa vuosittain noin 4 000 autonromua. 

Ennen moukarointia autoille on kuitenkin tehtävä muutamia asioita, jotta romuttaminen olisi turvallista. 

– Kun olemme katsoneet, että auto on se, joka sen pitäisi olla – eli olemme tarkastaneet runkonumeron, niin tarkistamme auton sisältä, ettei siellä ole mitään sellaista mitä siellä ei saisi olla. Esimerkiksi kaasupulloja. 

– Otamme autosta akun pois ja nostamme sen ylös. Teemme reiät pohjiin, jotta saamme nesteet pois ja sitten otamme vielä renkaat pois. Sen jälkeen auto on esikäsitelty, sanoo Romu Keinäsen toimitusjohtaja Toni Keinänen.

4:20imgMihin romuautoista saatu materiaali oikein lopulta päätyy? Entä joko sähköautot ovat löytäneet tiensä romuttamolle? Katso videolta vastaus.

Tammisaaren käsittelylaitoksella auto murskataan ensin pieneksi, minkä jälkeen siitä voidaan erotella materiaaleja talteen. Tämän jälkeen rauta lähtee uudelleensulatukseen. 

Tehdäänkö autoista romuttamolla yhä pieniä, elokuvistakin tuttuja kuutioita? Viiden jälkeen -ohjelman vierailun autoromuttamolla pääset katsomaan artikkelin yllä olevalta videolta. 

Lisää aiheesta:

