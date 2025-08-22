Tänne päättyy tuhansien suomalaisten autojen tie – katso, kuinka viimeinen matka etenee

Miten auton romutus tehdään käytännössä? Viiden jälkeen -ohjelma vieraili autoromuttamolla selvittämässä asiaa.

Suuri materiaalinkäsittelykone moukaroi ja runnoo autoa maahan tammisaarelaisella murskalaitoksella.

Täällä Romu Keinäsen romuttamolla viimeisen matkansa kohtaa vuosittain noin 4 000 autonromua.

Ennen moukarointia autoille on kuitenkin tehtävä muutamia asioita, jotta romuttaminen olisi turvallista.

– Kun olemme katsoneet, että auto on se, joka sen pitäisi olla – eli olemme tarkastaneet runkonumeron, niin tarkistamme auton sisältä, ettei siellä ole mitään sellaista mitä siellä ei saisi olla. Esimerkiksi kaasupulloja.

– Otamme autosta akun pois ja nostamme sen ylös. Teemme reiät pohjiin, jotta saamme nesteet pois ja sitten otamme vielä renkaat pois. Sen jälkeen auto on esikäsitelty, sanoo Romu Keinäsen toimitusjohtaja Toni Keinänen.

Tammisaaren käsittelylaitoksella auto murskataan ensin pieneksi, minkä jälkeen siitä voidaan erotella materiaaleja talteen. Tämän jälkeen rauta lähtee uudelleensulatukseen.