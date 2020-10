Yksikin koronatartunta saattaa johtaa pian kaikkien minkkitarhan eläinten lopettamiseen myös Suomessa – Tanskassa ja Hollannissa tapettu jo miljoonia minkkejä

Tanskassa ja Hollannissa on löydetty koronaa kymmeniltä turkistarhoilta, ja miljoonia minkkejä on tapettu viruksen leviämisen estämiseksi.

– Me odotamme ruokaviraston riskiarvioinnin yksikön selvitystä, eli varmaksi en voi vielä sanoa. Mutta kun Tanskassa ja Hollannissa on päädytty lopetukseen, on oletus, että meilläkin päädytään samanlaiseen toimintatapaan.