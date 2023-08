Turkiskasvattajien mukaan lintuinfluenssatilanne ei ole niin paha kuin annetaan ymmärtää – eläinfilosofi ärähtää: "Olisi viimein aika havahtua vaaratekijään"

Yksi kuluvan kesän seuratuimmista uutisaiheista on ollut lintuinfluenssa. Suomalaisilla turkistarhoilla on kesän aikana havaittu lukuisia lintuinfluenssatartuntoja, jotka ovat herättäneet huolta niin Suomessa kuin maailmallakin.

Tähän mennessä lintuinfluenssatartuntoja on todettu 24 turkistarhalla, joissa on ollut minkkejä, sinikettuja ja supikoiria. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton (Fifur) tutkimusjohtaja Jussi Peuran mukaan uusia turkistiloja on tullut "muutama kappale" lisää.