Suomen turkisala voi hyötyä Tanskan minkkitiloilla leviävästä koronaviruksesta

Suomen turkistiloilla koronaviruksen leviämistä on pyritty estämään keväästä lähtien, kun Hollannissa todettiin minkeillä koronavirustartuntoja, kertoo Turkiseläinten Kasvattajain Liiton FIFURin viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen.

Ruokavirasto kertoi tänään aloittavansa laajan minkkien koronatartuntoja selvittävän kartoituksen Pohjanmaan turkistarhoilla. Toistaiseksi suomalaisilla minkeillä ei ole todettu koronavirustartuntoja. Tanskan pääministeri Mette Fredriksen kertoi keskiviikkona, että kaikki minkit maan turkistarhoilla aiotaan lopettaa. Syynä on tarhoilla leviävä koronavirus.

Suomen tämän vuoden minkkituotanto on alan etujärjestön mukaan noin miljoona minkkiä. Minkki syntyy Nissisen mukaan tilalle keväällä ja elää noin kuusi kuukautta, kunnes se on valmis nahkottavaksi. Osa eläimistä jää siitoseläimiksi, joiden jälkeläisiä seuraavan kevään poikaset ovat.

Tanska on ylivoimaisesti Euroopan suurin minkintuottaja. Seuraavaksi suurimpia tuottajamaita olivat viime vuonna Euroopassa Puola, Hollanti, Kreikka ja Suomi. Kasvatusta on muissakin maissa ja yksittäisiä koronatartuntoja on havaittu minkeillä myös Espanjassa ja yhdellä tilalla Ruotsissa.