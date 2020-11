Ruokavirasto aloittaa suomalaisten turkiseläinten koronavirustestauksen

Tarkastuksen ensimmäisessä vaiheessa on mukana kymmenen pohjalaista kuntaa, joista kustakin tarkastetaan kolme turkistarhaa. Testaukset on tarkoitus saada valmiiksi seuraavien kahden viikon aikana. Eläinten koronatestaukset tekevät alueiden kunnaneläinlääkärit.

Tanskan pääministeri Mette Fredriksen kertoi keskiviikkona, että kaikki minkit maan turkistarhoilla aiotaan lopettaa. Syynä on tarhoilla leviävä koronavirus. Myös Alankomaissa on todettu laajoja koronavirusepidemioita minkkitarhoilla.

Tartunta ihmisestä minkkiin vaatii lähikontaktia

Koronaviruksen tartunta ihmisestä minkkiin vaatii lähikontaktia. Laaksosen mukaan suomalaisilla turkistarhoilla on nyt jo käytössä tarkat suojautumis- ja hygieniatoimenpiteet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Tarhoille ei ole asiaa hengitystieoireisena tai positiivisen koronavirustuloksen saaneena. Työntekijöillä on käytössään myös suojavarusteita, kuten esimerkiksi kasvomaskit.

Koronaviruksen tarttuminen ihmisestä minkkiin on kuitenkin mahdollista. Tartunta minkistä ihmiseen on kuitenkin epätodennäköisempää. Esimerkiksi Tanskassa minkeillä on havaittu virusmutaatiota, joka on tarttunut myös ihmisiin.