Suomen turkistarhoilla on nyt supertiukat koronatoimet – Hollannissa ja Tanskassa on jo aloitettu miljoonien minkkien tappaminen

Hollannissa ja Tanskassa on jo aloitettu miljoonien minkkien tappaminen, koska siellä on havaittu viruksen leviävän paitsi turkiseläinten välillä, myös eläimestä ihmiseen.

– No sehän on aivan järkyttävä tilanne. Varsinkin, kun nahoitukset alkavat vajaan kuukauden sisällä. Lisäksi seuraavan kauden siitoseläimet ovat siellä mukana, joihin on tehty vuosien työ ja tehty kauheat panostukset, kommentoi Saga Furs Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja turksitarhaaja Jari Isosaari.