Trump ilmaisi jälleen tyytymättömyytensä Ukrainan tilanteeseen – EU:n delegaatio matkaamassa Washingtoniin

Trump sanoi puhuvansa Putinin kanssa hyvin pian.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen ilmaissut tyytymättömyytensä Ukrainan rauhanprosessin jumiutumiseen. Trump sanoi varhain maanantaina Suomen aikaa, ettei hän ole tyytyväinen tilanteeseen Ukrainassa.

– En ole innoissani siitä, mitä siellä tapahtuu, Trump sanoi toimittajille uutiskanava CNN:n mukaan.

– Uskon, että saamme asian ratkaistua. En ole tyytyväinen mihinkään, mikä liittyy tuohon sotaan.

Trump sanoi myös, että hän aikoo puhua Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa hyvin pian.

– Parin seuraavan päivän aikana, Trump tarkensi.

Yhdysvaltalaispresidentti antoi lisäksi ymmärtää, että eurooppalaisia johtajia olisi tulossa vierailulle Valkoiseen taloon alkuviikosta.

– Tietyt eurooppalaiset johtajat tulevat maahamme maanantaina tai tiistaina, Trump sanoi toimittajille poistuessaan Yhdysvaltain presidentin Air Force One -lentokoneesta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa kertoi Politicon mukaan jo perjantaina, että EU lähettää delegaation Washingtoniin keskustelemaan uusista pakotteista Venäjälle. Hän ei kuitenkaan kertonut, keitä delegaatioon kuuluu.

Suomen presidentti Alexander Stubb ei kuitenkaan ole matkustamassa Washingtoniin alkuviikosta, kerrottiin presidentin kansliasta maanantaina STT:lle.

Stubb oli eurooppalaisten johtajien mukana, kun nämä edellisen kerran kävivät Washingtonissa keskustelemassa Ukrainasta. Hän osallistui niin ikään Ranskan ja Britannian isännöimään, niin sanottujen halukkaiden maiden koalition kokoukseen Pariisissa viime viikolla.

Neljä kuoli Venäjän iskuissa

Venäjä teki sunnuntain vastaisena yönä tähän asti mittavimman ilmaiskunsa Ukrainaan yli kolme vuotta kestäneen hyökkäyssotansa aikana.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski maahan yön aikana yli 800 lennokilla ja yli kymmenellä ohjuksella. Ilmavoimien mukaan valtaosa lennokeista saatiin pudotettua.

Iskuissa sai surmansa ainakin neljä ihmistä.

Lisäksi Kiovassa valtioneuvoston rakennuksen katto ja yläkerrokset vaurioituivat, maan pääministeri Julija Svyrydenko vahvisti sunnuntaiaamuna.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi iskujen aiheuttaneen tuhoja lisäksi ainakin Zaporizhzhjassa, Kryvyi Rihissä, Odessassa, Sumyn alueella sekä Tshernihivin alueella.

Trump sanoi sunnuntaina, että hän on valmis asettamaan Venäjälle uusia talouspakotteita, kun häneltä kysyttiin asiasta. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt kommenttejaan tämän enempää.

Ukrainan presidentti Zelenskyi ja Euroopan johtajat ovat vaatineet Venäjälle uusia pakotteita jo pitkään. Trump uhkasi Venäjää pakotteilla jo aiemmin, mutta ei lopulta asettanut niitä ilmoittamansa määräajan päätyttyä.