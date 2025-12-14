Zelenskyi saapui tänään Berliiniin. Rauhanneuvottelujen tilanteesta keskustellaan huomenna.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo toivovansa, että Yhdysvallat tukisi ajatusta rintamalinjan jäädyttämisestä Berliinin-neuvotteluissa.
Zelenskyin mukaan Yhdysvallat ei ole vastannut Ukrainan lähettämään päivitettyyn versioon rauhansuunnitelmasta. Ukrainalaispresidentti sanoo olevansa valmis vuoropuheluun Berliinissä.
Zelenskyin on määrä tavata Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff ja eurooppalaisia johtajia Berliinissä huomenna keskustellakseen rauhanneuvottelujen tilanteesta. Myös presidentti Alexander Stubb osallistuu tapaamiseen.
