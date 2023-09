Ukrainassa asuvaa pohattaa epäillään korruptiosta – auttoi Zelenskyiä nousemaan presidentiksi

Ukrainassa syntyneellä, Forbesin mukaan miljardiomaisuuden kahmineella Kolomoiskylla on myös Israelin ja Kyproksen kansallisuudet.

Hän on ollut perustamassa PrivatBankia, joka on Ukrainan suurin rahoituslaitos. Ukrainan valtio otti pankin haltuunsa vuonna 2016, kun kävi ilmi, että siltä oli hävinnyt viiden miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä omaisuutta.

Zelenskyin entinen tukija

Tilanne on sikäli mielenkiintoinen, että Kolomoiskyn on laajalti tulkittu tukeneen presidentti Volodymyr Zelenskyiä vuoden 2019 presidenttikampanjassaan.

Imperiumin tv-kanavalla esitettiin myös Kansanpalvelija-televisiosarjaa, jossa presidenttiä näytellyt Zelenskyi oli sarjan pääosassa. Uutistoimisto Reutersin mukaan Zelenskyi on kiistänyt henkilökohtaisen Kolomoisky-yhteyden.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kolomoisky on viranomaistoimien kohteena. Helmikuussa hänen asunnossaan suoritettiin kotietsintä, elokuussa 2022 hän oli korruptiontorjuntaviranomaisen kuulustelussa.

Toimet koventuneet

Ukraina on koventanut korruptionvastaisia toimiaan sodan aikana. Ainakin kymmeniä virkamiehiä on eronnut tai erotettu. Politicon mukaan Zelenskyi on yrittänyt rinnastaa sodanaikaista korruptiota maanpetokseen.