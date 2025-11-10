Sähkökatko yllätti brittilehti Guardianin kirjeenvaihtajan Kiovassa.
Sähköt katkesivat kesken haastattelun, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskusteli brittilehti Guardianin kirjeenvaihtajan Luke Hardingin kanssa presidentinlinnassa Kiovassa.
Jutun alussa olevalla videolla, jonka Zelenskyin lehdistöpalvelu on julkaissut, näkyy, kuinka Harding vaikuttaa yllättyvän sähkökatkosta enemmän kuin Zelenskyi.
– Sähkökatko? Presidentin palatsissa? Harding ihmettelee pimeyden laskeuduttua.
– Ei kaikki, Zelenskyi toteaa rauhallisesti.
– Okei, okei! Voi luoja, Harding sanoo.
Koko tilanteen voi katsoa videolta jutun alussa.