Yhdysvalloissa Floridassa perjantaina alkaneet neuvottelut Ukrainan rauhasta ovat jatkuneet koko viikonlopun.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tänään, että rauhanneuvotteluissa edetään tällä hetkellä verrattain nopeasti ja keskustelut ovat rakentavia.

Hän kuitenkin muistutti, että paljon riippuu siitä, haluaako Venäjä lopettaa sodan vai ei. Zelenskyi kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

Todelliset signaalit Venäjän tahtotilasta rauhan suhteen ovat kuitenkin Zelenskyin mukaan negatiivisia, sillä Venäjä on rauhanneuvotteluista huolimatta jatkanut sotaa Ukrainassa.

Miamissa on ollut paikalla muun muassa Yhdysvaltojen, Ukrainan ja Venäjän edustajia. Venäjän lähettiläs Kirill Dmitrijev saapui paikalle paikallista aikaa lauantaina.

Dmitrijev kertoi viestipalvelu X:ssä matkastaan ja liitti julkaisuunsa rauhankyyhky-emojin. Lisäksi Dmitrijev liitti julkaisuun videon, jossa aurinko paistaa pilvien läpi rannalla.