Erotettu puolustusministeri Reznikov oli lännessä tuttu hahmo – Pekka Toveri: Seuraajan valinta on näpäytys Venäjän suuntaan

Ministeri tuli tutuksi länsijohtajille

– Reznikov on ollut hyvä puolustusministeri ja hyvä, aktiivinen esiintyjä länsimaiden suuntaan. Hän on tehnyt myös kotimaassaan paljon töitä Ukrainan puolustuskyvyn rakentamiseksi. Kokonaisuutena hänen palveluksestaan puolustusministerinä ei ole paljoa nokan koputtamista, Toveri sanoo.

Varusteiden hinta kolminkertaistui ilman syytä

– Uskon, että tämä päätös vahvistaa länsimaissa uskoa siihen, että annettua apua ei käytetä väärin. Pelkkä epäilyskin on tässä tapauksessa haastava, koska kysymys on uskottavuudesta länsimaisiin tuenantajiin. Länsimaissa ruvetaan katsomaan, että hetkinen, jos meidän apu menee yksityisiin taskuihin, niin eihän tämä ole hyväksyttävissä. Siinä tilanteessa on pakko reagoida ja siirtää ministeri syrjään. Presidentti Zelenskyi on yrittänyt aktiivisesti tähän korruptio-ongelmaan puuttua ja osin siinä onnistunutkin.