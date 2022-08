Sofi Oksanen: Länsi maalaili pelkoja Venäjän ydinaseista, mutta unohti suunnitelmissaan Ukrainan ydinvoimaloiden uhan – "Mittavia seurauksia"

– Venäjän taistelutaito ei ole korkea ja siksi se keskittyy muihin vaikutus- ja keikutuskeinoihin. Zaporizhzhja on yksi esimerkki eskalaatiosta, johon Venäjä pyrkii.

– Jotenkin lännessä tunnuttiin unohtavan, että Ukrainassa on viitisentoista voimalaa. Sen sijaan puhuttiin paljon ydinaseista. Tällainen tilanne [voimalan miehitys] on kuitenkin todennäköisempi. Sillä on mittavia seurauksia, jos jotakin ikävää tapahtuu.