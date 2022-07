Ukrainan sotilaat pystyttävät videolla lipun Käärmesaarelle – Venäjä väittää karkottaneensa taistelijat ohjuksella

Ukraina puolestaan katsoo Venäjän vetäytyneen saarelta massiivisen pommituskampanjan tuloksena. Venäjän kanta on toinen. Se väittää poistuneensa Käärmesaarelta hyväntahdon eleenä.

Vaikka venäläiset sotabloggarit ovat ajoittain myös kritisoineet Kremlin sotatoimia, valtaosa heistä antoi tukensa Käärmesaarelta vetäytymiselle, kertoo amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.