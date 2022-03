Ukrainan sotaa paennut Yana toivoo pääsevänsä pian töihin Suomessa – yli 10 000 ukrainalaista yhä vailla työlupaa

Tilapäistä suojelua on tähän mennessä hakenut Suomesta yli 13 000 ukrainalaista. Päätöksiä on tehty hieman yli 2000, kertoo Maahanmuuttovirasto.

Yli 10 000 odottaa siis parhaillaan oleskelu- ja työntekolupaa Suomeen.

Yksi heistä on ukrainalainen Yana Hladka, joka saapui Suomeen pari viikkoa sitten pakoon Ukrainan sotaa. Hän pakeni Kiovasta sodan ensimmäisenä päivänä.

– Heräsin aamulla viideltä pommitusten ääniin. Matkustin ensin eri puolelle Ukrainaa isoäitini luo. Kymmenentenä päivänä päätimme, että meidän täytyy lähteä Ukrainasta.

Hladka saapui Suomeen yhdessa siskojensa, äitinsä ja isoäitinsä kanssa. He kaikki majoittuvat Paimiossa Alanteen marjatilalla, jossa Hladkan äiti on aiemmin ollut kausityöntekijänä.

– Tunnen oloni turvalliseksi ja rauhalliseksi täällä. Täällä en ole huolissani, toisin kuin Ukrainassa, jossa olimme joka päivä hermostuneita.

"Moni haluaisi jo töihin"

Hladkan lisäksi Alanteen tilalla majoittuu yli 50 ukrainalaista, joista osa on lapsia.

Alanteen tilan yrittäjä Aarni Alanne kertoo, että ukrainalaisille majoittuminen tilalla on maksutonta. Monet yksityiset tahot ja ihmiset ovat lahjoittaneet esimerkiksi vaatteita ja ruokaa ukrainalaisille.

– Majoitustoiminnan rahoitus tulee täysin yksityisiltä auttajilta ja yrityksiltä ilman valtion vastuunkantoa. Kustannuspuoleen kyllä kaivattaisiin valtion tukea. On kuitenkin ollut ilo nähdä se auttamisen halu, mikä ihmisillä on.

Osa lapsista on jo päässyt aloittamaan koulunkäynnin. Aikuiset puolestaan joutuvat odottamaan päätöstä tilapäisestä suojelusta, sillä ilman sitä he eivät saa tehdä töitä Suomessa.

Alanne harmittelee, että tilapäisen suojelun hakemusten käsittely maahanmuuttovirastossa on ollut hidasta.

– Tämä on suorastaan Suomen maineelle valitettava tilanne. Emme ole saaneet mitään informaatiota siitä, että meneekö päätöksissä esimerkiksi vielä yli kuukausi, Alanne sanoo.

Tilapäinen suojelu tarkoittaa, että ukrainalaiset saavat Suomesta oleskelu- ja työluvan ilman pitkää turvapaikkaprosessia.

Maahanmuuttoviraston mukaan tilapäisen suojelun hakemusten käsittelyaika on noin kaksi viikkoa, kun normaalissa turvapaikkarosessissa käsittelyaika voi olla puoli vuotta.

Alanteen mukaan moni on odottanut päätöstä useita viikkoja.

– Monilla tiloilla on tilanne on tällä hetkellä se, että vakityöntekijät eivät ole päässeet paikalle, tai he ovat paikalla mutta eivät saa tehdä töitä.

Tilalla majoittuvilla ei ole työntekovelvoitetta, mutta Alanteen mukaan moni haluaisi jo tehdä töitä joko tilalla tai muualla.

– Eräällä Ukrainasta saapuneella henkilöllä olisi jo työ kouluavustajana, mutta hän ei saa mennä auttamaan ilman työlupaa.

Myös Yana Hladka toivoo voivansa pian työskennellä tilalla.

– Jos saan mahdollisuuden ja tarvittavat työluvat, niin kyllä. Ei minulla ole suunnitelmia huomiselle. En tiedä, milloin sota lopuu, ja milloin voin palata Kiovaan.

Kausityöntekijöiden saatavuus epävarmaa

Alanteen tilalla työskentelee enimmillään noin 200 kausityöntekijää, joista noin 150 on ukrainalaisia. Vielä on epävarmaa, saadaanko tänä vuonna riittävästi kausityöntekijöitä.

– Meillä tilanne on hiukan helpompi, sillä meillä on vakituista työvoimaa, joilla istutustyöt on saatu käyntiin. Pärjäämme noin kuukauden tästä eteenpäin, mutta sen jälkeen tulee tiukat paikat.

Suomeen odotetaan 40-80 tuhatta ukrainalaista pakolaista. Tavallisesti Suomessa työskentelee vuosittain noin 16 tuhatta kausityöntekijää, joista yli 10 tuhatta on ukrainalaisia.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoi maanantaina EU-ministerien kokouksen jälkeen, että tilapäisen suojelun hakemusten käsittely on ruuhkautunut.

Maahanmuuttoviraston mukaan hakemusten käsittelyyn ollaan tällä viikolla lisäämässä työvoimaa.

– Tietysti meillä on paljon hakemuksia sisällä. Käsittelyaikatavoite on kaksi viikkoa ja suunnilleen siinä aikahaarukassa ollaan. Kyllä me kaikki kivet käännämme, että saamme luvat myönnettyä mahdollisimman nopeasti, sanoo Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen.