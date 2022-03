Sisäministeri Mikkonen: Suomi on luvannut hakea ukrainalaispakolaisia Moldovasta Suomeen

Mikkosen mukaan Ukrainasta on tähän mennessä paennut noin 3,8 miljoonaa ihmistä.

Mikkosen mukaan Ukrainan lähellä sijaitsevissa maissa pakolaisten vastaanottamisen kapasiteetti on ylittymässä.

Kiireellisimmän avun tarpeessa on EU:n ulkopuolinen Moldova, joka on pyytänyt Suomelta apua.

– Moldovasta on tullut pyyntö, että Suomikin hakisi sieltä pakolaisia. Olemme päättäneet osallistua tähän yhteistyöhön ja sitä valmistellaan, Mikkonen kertoi kokouksen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Tarkkoja määriä en osaa sanoa. Se riippuu myös osittain siitä, että millaisia ihmisiä sieltä tulisi. Jos he ovat alaikäisiä lapsia tai vammaisia, vaaditaan myös Suomen päässä enemmän ihmisiä heitä auttamaan ja tukemaan.

Kiintöistä ei keskusteltu

– Ennen kaikkea oli puhetta siitä, että koordinoisimme paremmin tietoa siitä, millainen kapasiteetti missäkin maassa on. Selvästi monilla rajamailla kapasiteetti on ylittynyt, mutta muualla Euroopassa kapasiteettia on.