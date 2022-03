MTV seuraa Venäjän hyökkäystä: Ukraina pitää Venäjän vetäytymisilmoitusta harhautuksena

Lyhyesti Venäjän hyökkäyssodan käänteistä: Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta

EU pyrkii irrottautumaan venäläisestä tuontienergiasta

Venäläiskenraalin mukaan Venäjän "erikoisoperaation 1. vaihe" on valmis, ja hyökkäys keskittyy nyt Itä-Ukrainaan

Tänään järjestetyt rauhanneuvottelut Turkissa ovat päättyneet

YK:n mukaan lähes 3,9 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta

EU:n sisäasiainkomissaari: Puolet Ukrainan sotaa EU:hun paenneista on lapsia