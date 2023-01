Tällaisia haasteita sotaa pakenevat ukrainalaiset kohtaavat Suomessa: englantia puhuvalle Natalialle sanottiin toistuvasti ei

– He ovat ehtineet olla aika kauan täällä. Pääosin he asuvat joko vastaanottokeskuksissa tai ovat löytäneet jonkin muun asumistavan. Se vähän riippuu siitä, miten se heidän arkensa muotoutuu, Migrin ylijohtaja Ilkka Haahtela kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Haahtela toteaa, että ukrainalaisten työllistyminen Suomessa ei ole itsestäänselvyys. Tähän vaikuttaa osaltaan myös se, että osalla ajatukset ovat jo kotimaahan palaamisessa. Pääosa tulijoista on naisia, lapsia ja eläkeläisiä.

– (Töiden saaminen) ei ole kovin helppoa, jos ei osaa englantia tai suomea. Jos kielitaito on vain ukraina tai venäjä, se on ollut hankalaa. Siihenkin on toki löytynyt tiettyjä ammatteja, joihin voi työllistyä, mutta kyllä se rajaa aika paljon.