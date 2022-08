Vastaanottojärjestelmään lisäresursseja Ukrainan sodan myötä – "Majoituspaikka löytyy jokaiselle"

Yli 35 000 Ukrainan sotaa paennutta on hakenut Suomesta tilapäistä suojelua. Maahanmuuttovirasto on lisännyt resursseja eri tehtäviin ja myös uusia vastaanottokeskuksia on avattu. Vastaanottoyksikön tulosalueen johtajan Olli Snellmanin mukaan resurssilisäys on ollut merkittävä.