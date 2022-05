Maahanmuuttovirasto ongelmissa: Valtava määrä ukrainalaisia hakee suojelua – resurssit eivät välttämättä riitä

Viranomaiset arvioivat maaliskuussa, että Suomeen voi tulla tänä vuonna 40 000–80 000 ukrainalaista, jotka hakevat tilapäistä suojelua. Jos tulijoita on enemmän, eivät Maahanmuuttoviraston resurssit tule Immosen mukaan riittämään.

– Olemme pyrkineet virtaviivaistamaan hakemusprosessia ja kehittämään toimintaamme. Jos hakijoita tulee arvioitua enemmän, me tulemme tarvitsemaan enemmän rahaa erityisesti vastaanottotoimintaan, Immonen sanoo.

Maahanmuuttovirasto tekee Immosen mukaan tällä hetkellä jopa tuhat tilapäisen suojelun päätöstä päivässä. Hakemusten käsittelyä on nopeutettu esimerkiksi automaatiolla.

Sisäministeriö on tekemässä uusia arvioita, kuinka paljon Suomen on tulossa suojelua hakevia ukrainalaisia. Arviot luovutetaan sisäministeriön ylijohtaja Minna Hulkkosen mukaan valtioneuvostolle muutaman viikon kuluttua.

Ongelmia esimerkiksi vastaanottorahan maksussa

Yksi suurimmista hakijamäärien aiheuttamista ongelmista on ollut, että tilapäistä suojelua saavien vastaanottorahaa ei ole pystytty maksamaan ajoissa. Rahat on pitänyt maksaa seitsemän arkipäivän kuluessa, mutta nyt maksuja on voitu odottaa useita viikkoja.