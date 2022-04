Ukrainan sota sai suomalaiset sekä jättämään aseet että tarttumaan niihin

Lähes 2 300 asepalveluksen suorittanutta reserviläistä on tänä vuonna hakenut siviilipalveluksen täydennyspalvelukseen.

– Tämän vuoden hakemusmäärien takana on ilmiselvästi Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Reijonen sanoo.

Hakemuksista noin 1 600 on jo käsitelty Puolustusvoimien aluetoimistoissa. Viime vuonna vastaavaan aikaan käsiteltiin hieman yli 90 hakemusta täydennyspalvelukseen. Kokonaisuudessaan viime vuonna täydennyspalvelukseen hakeutui 435 henkilöä, ja sitä edeltävinä kolmena vuotena vastaavat lukemat olivat reilusti alle 400.

Reserviläisliittoon on hakenut runsaat 5 000 uutta jäsentä tämän vuoden puolella.

"Ukrainan sota on aivan erityisellä tavalla aktivoinut ihmisiä"

– He ovat ihmisiä, jotka haluavat enenevissä määrin palvella isänmaata. Kaikkiin maanpuolustusjärjestöihin on tullut valtava tulva ihmisiä, jotka haluavat osallistua ja parantaa omia henkilökohtaisia valmiuksiaan kriisitilanteissa.

Täydennyspalvelukseen hakeutuvilla ei ole Pohjolan mukaan suurta vaikutusta sodan ajan joukkojen noin 280 000 vahvuuteen. Hänen mukaansa on paljon motivoituneita reserviläisiä, jotka ovat valmiita astumaan tilalle.

– Ihmiset reagoivat eri tavoilla kriiseihin. Suuri auttamishalu on syntynyt.

Pohjola toivoo, että reserviläiset pitäisivät yllä taitojaan niissä tehtävissä, joihin heidät on koulutettu varusmiespalveluksen aikana.

Reserviläisliitossa on runsaat 40 000 jäsentä yli 300 yhdistyksessä ja 18 piirijärjestössä. Uusimmat yhdistykset perustettiin Utsjoelle ja Somerolle.

Naisten osuus on noin kymmenen prosenttia, ja se kasvaa Pohjolan mukaan kohisten. Aiemmin reservin upseereiden ja aliupseereiden suosima reserviläistoiminta vetää nyt puheenjohtajan iloksi kaikkia muitakin puoleensa.

– Ukrainan sota on aivan erityisellä tavalla aktivoinut ihmisiä. On erittäin tervetullutta, että kertausharjoituksia lisätään nyt voimakkaasti ja saadaan näin reserviläisille lisää koulutusta.

Edellinen ryntäys täydennyspalvelukseen 2015

– Olemme lisänneet velvollisten viikon kestäviä täydennyskoulutusjaksoja. Ensi vuodelle meillä on jo kalenterissa 15 koulutusjaksoa, ja vuoden 2024 koulutuksia suunnitellaan jo, Reijonen sanoo.

– Hakemuksen tänä vuonna jättäneistä lähes 50 on naisia. Ajatuskulku voi mennä niin, että esimerkiksi perhetilanteen vuoksi ei voi olla käytettävissä reservissä, Reijonen sanoo.

"Päätöksen reserviin palaamisesta voi tehdä kerran"

Valtaosa täydennyspalveluun hakevista on 30–40 ikävuoden välillä. Täydennyspalvelusvelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, jolloin siviilipalvelusvelvollinen täyttää 50 vuotta.

Puolustusvoimista irtaantuva henkilö voi halutessaan palata reserviin, jos hän katuu päätöstään. Päätös paluusta on tehtävä ennen täydennyspalveluskoulutukseen menemistä.

– Kun ensimmäisenä täydennyskoulutuspäivänä palvelus on aloitettu, ei henkilö voi enää hakea takaisin reserviin, siviilipalvelusjohtaja Reijonen sanoo.

– Päätöksiä asepalvelukseen takaisin siirtyneistä on tämän vuoden alusta tehty 84. Viime vuonna vastaava päätöksiä tehtiin yhteensä 155, Reijonen toteaa.

Halua siviilivahvuuteen siirtymisestä ei tarvitse perustella

– Kutsu kertausharjoituksiin voi olla signaali henkilölle, joka on miettinyt omaa vakaumustaan ja sitä, onko hän Puolustusvoimien reservin käytettävissä.

– He ovat edelleen maanpuolustusvelvollisia. He haluavat toteuttaa sitä muissa tehtävissä. Ajatuksena on, että yhteiskunta pyörii poikkeusoloissakin normaalisti ja elintärkeät toiminnot turvataan.