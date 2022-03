Reservistä eroamisessa hurja kasvu tänä vuonna – "Selvästi tämä Ukrainan sota vaikuttaa"

Vuoden alusta torstai-iltapäivään mennessä reservistä on siirtynyt siviilipalvelukseen 1 098 henkilöä. Luku on yli kaksinkertainen lähivuosien lukuihin verrattuna. Koko viime vuonna hakemuksia vastaanotettiin 435 kappaletta ja kolmena edeltävänä vuonna lukumäärä on vaihdellut 300–400 välillä.