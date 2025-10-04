Poliisi etsii Nurmeksessa kadonnutta miestä.

Itä-Suomen poliisilaitos pyytää havaintoja eilen kadonneesta hieman yli 70-vuotiaasta miehestä.

Mies lähti eilen perjantaina kotoaan Nurmeksen Puironkankaan-Notkolan alueelta noin klo 17 aikaan kävelylenkille, eikä hänestä ole tämän jälkeen havaintoja.

Poliisi kertoo, että kadonnut mies on ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hän on 183 senttimetriä pitkä.

Miehellä on yllään Adidas-verryttelyhousut, kumisaappaat, maastokuvioinen fleecetakki, musta pipo ja käsineet.

Poliisi kertoo suorittaneensa etsintää yhteisyössä Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun kanssa eilisen illan ja yön aikana ja etsinnät jatkuvat edelleen. Myös rajavartiosto osallistuu etsintöihin.

Havainnot tuntomerkkeihin sopivasta henkilöstä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.

