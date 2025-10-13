Naton vuosittainen Steadfast Noon -ydinpeloteharjoitus alkaa tänään. Pohjanmeren alueella toteutettava harjoitus päättyy lokakuun 24. päivä.
Suomi osallistuu harjoitukseen Hornet-hävittäjillä ja esikuntaupseereilla. Yhteensä mukana on noin 70 lentokonetta useista eri jäsenmaista.
Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan harjoitus käytännössä vahvistaa Naton uskottavaa puolustusta ja nostaa ennaltaehkäisevää kynnystä Natoa kohtaan tehtäviin sotilastoimenpiteisiin.
Steadfast Noon on osa Naton rutiininomaista harjoitustoimintaa.
Harjoituksessa ei ole mukana eikä siinä liikutella oikeita ydinaseita.