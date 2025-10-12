Libanonissa Unifil-operaation rauhanturvaaja haavoittui lauantaina Israelin pudotettua kranaatin rauhanturvajoukkojen lähelle. Unifilin mukaan rauhanturvaaja haavoittui lievästi.

Unifil-operaatiossa on mukana suomalaisia. Puolustusvoimista kerrottiin STT:lle, että suomalaisia ei haavoittunut.

Tapaus oli runsaan kuukauden aikana kolmas, kun Israel on tehnyt iskuja lähellä rauhanturvaajia.

Unifil on toistuvasti vaatinut Israelia lopettamaan iskut rauhanturvaajien lähistöllä.

Lokakuun alussa Israelin asevoimat pudotti useita kranaatteja rauhanturvaajien lähelle. Rauhanturvaajat olivat tuolloin yhdessä libanonilaisten sotilaiden kanssa turvaamassa siviilityöntekijöitä, kun kranaatteja pudotettiin. Kukaan ei haavoittunut iskussa.

Syyskuussa Israel pudotti neljä kranaattia rauhanturvaajien lähelle mutta sanoi, että ei tarkoituksellisesti tähdännyt rauhanturvaajiin.

Unifil on Etelä-Libanonissa vuodesta 1978 lähtien YK:n rauhanturvaoperaatio.



1:02 Suomalaisia rauhanturvaajia kohti avattiin tuli Libanonissa viime marraskuussa.