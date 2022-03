Ukrainan sota nyt: Presidentti Zelenskeyin mukaan on vain ajan kysymys, milloin venäläiset ohjukset osuvat Nato-alueelle

Venäjä on pyytänyt Kiinalta sotilaallista apua Ukrainassa sotimiseen, kertovat yhdysvaltalaismedioiden lähteet.

Ukrainan valtakunnansyyttäjä on aloittanut tutkinnan Melitopoliin nimitetyn pormestarin Halyna Danyltshenkon mahdollisesta maanpetoksesta.

Asiasta on kertonut valtakunnansyyttäjä Iryna Veneditkova Twitter-tilillään.

Valtakunnansyyttäjän mukaan Danyltshenko on venäläisjoukkojen ohjeistamana pyrkinyt luomaan miehityshallintoa Melitopolin kaupunkiin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkustaa Lontooseen osallistuakseen JEF-maiden päämieskokoukseen 14.–15. maaliskuuta. Kyseessä on Ison-Britannian pääministeri Boris Johnsonin aloitteesta koolle kutsuttu kokoontuminen, jossa on määrä keskustella sodasta Ukrainassa ja Euroopan turvallisuustilanteesta.

Niinistön ohjelmassa on lisäksi kahdenvälisiä tapaamisia.

Venäjän laivasto on eristänyt Mustallamerellä Ukrainan kansainväliseltä laivaliikenteeltä, Britannian puolustusministeriö tiedotti myöhään sunnuntaina.

Brittien puolustusministeriö arvioi myös, että Venäjä saattaa suunnitella lähiviikkoina uusia maihinnousuja Ukrainaan Mustanmeren rannikolla. Venäjä on jo tehnyt Ukrainaan hyökätessään maihinnousun Asovanmerellä.

3.27: Yhdysvaltain ja Ukrainan ulkoministerit keskustelivat – "Brutaaliuden on loputtava"

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on keskustellut Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban kanssa.

– Brutaaliuden on loputtava, Yhdysvaltain ulkoministeri toteaa tviitissään.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi patistaa tuoreessa videopuheessaan sotilasliitto Natoa perustamaan lentokieltoalueen Ukrainan ylle. Hän näkee, että on vain ajan kysymys, milloin venäläiset ohjukset osuvat Naton alueelle.

00.48: Tshernobylin ydinvoimalan henkilöstö on uupunut – korjaustoimet keskeytetty.

Tshernobylin ydinvoimalan korjaus- ja ylläpitotoimet turvallisuuslaitteistolle on keskeytetty henkilöstön fyysisen ja psykologisen rasituksen vuoksi. Ukrainalaisviranomaiset kertoivat asiasta Kansainväliselle atomienergiajärjestö IAEA:lle sunnuntaina.

Venäjän valtaaman voimalan henkilöstö on tehnyt töitä kolme viikkoa putkeen.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan voimala liitetään takaisin ulkoiseen sähköverkkoon maanantai-aamuna. Voimalinjojen vaurioiduttua voimalan toimintaa on jatkettu generaattoreiden avulla.

Ukrainassa yli 5 500 ihmistä on sunnuntaina evakuoitu humanitaaristen käytävien kautta, kertoo maan varapääministeri Iryna Vereshtshuk videopuheessaan yhdysvaltalaiskanava CNN :n ja brittilehti Guardianin mukaan.

CNN:n mukaan Vereshtshuk sanoi saarretun Mariupolin kaupungin olleen koko päivän tulituksen kohteena. Alueelle on yritetty toimittaa avustuskuljetuksia, mutta toistaiseksi tuloksetta.

22.22: Venäjä on pyytänyt Kiinalta sotilaallista apua Ukrainassa sotimiseen, kertovat yhdysvaltalaismedioiden lähteet.

Venäjä on pyytänyt Kiinalta sotakalustoa ja muunlaista apua Ukrainaan hyökkäämisen alkuajoista asti, kertovat lähteet Yhdysvaltain hallinnosta Financial Timesille ja Washington Postille. Lähteet eivät kuitenkaan tarkenna, millaista kalustoa Venäjä on tarkalleen ottaen pyytänyt.