Mediat: Venäjä on pyytänyt Kiinalta sotilaallista apua Ukrainassa sotimiseen, USA:n tietojen mukaan Venäjän asevarannot käymässä vähiin

Kiinan ja USA:n edustajat tapaavat huomenna

Kiina vannoo ystävyyden olevan vakaa

Kiina on kieltäytynyt tuomitsemasta Venäjän aloittamaa sotaa, ja se on toistuvasti Venäjän tavoin syyttänyt sotilasliitto Naton laajenemista itään Venäjän ja Ukrainan välien kiristymisestä.

Kiina on vakuuttanut, että sen ystävyys Venäjän kanssa on vakaalla pohjalla siitä huolimatta, että Venäjän hyökkäys on tuomittu kansainvälisesti. Kiina on ilmaissut myös olevansa käytettävissä avuksi neuvotteluihin sodan lopettamiseksi.