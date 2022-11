"Venäjä heittää lihaa Ukrainan aseita vastaan" – asiantuntijat kertovat, miksei Venäjä kykene nyt uhkaamaan Ukrainan asevoimia

Kastehelmen on vaikea nähdä, että Venäjän vetäytyminen Hersonista olisi harhautus.

Vanhaa kalustoa Siperiasta

Sotilasasiantuntija Petri Mäkelän mukaan Venäjän suurin heikkous tällä hetkellä on modernin kaluston saaminen. Hän kertoo tämänhetkisten joukkojen olevan koottu puutteellisella kalustolla.

Siperiassa on Mäkelän mukaan valtava määrä Neuvostoliiton aikaista sotakalustoa, jota Venäjä on päivittänyt käyttöönsä. Nyt vanhan kaluston päivittäminenkin on haastavaa varaosien puuttuessa.