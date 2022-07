Ukrainan ja Venäjän taisteluissa kuluu valtava määrä ammuksia, riittävätkö ne sodan yhä pitkittyessä – "Kun tarpeeksi ampuu, aina johonkin osuu"

Ukrainassa viidettä kuukautta jatkuva sota tappaa joka päivä sotilaita mutta kuluttaa myös valtavan määrän ampumatarvikkeita. Erityisesti raskaiden aseiden ammusten riittävyys on huolenaihe sodan kummallekin osapuolelle, ja se saattaa omalta osaltaan vaikuttaa sodan lopputulokseen.

Brittiläisen Rusi-ajatushatomon (Royal United Services Institute) sivulla kirjoittavan everstiluutnantti evp. Alex Vershininin mukaan esimerkiksi Yhdysvaltain tykistöammus- ja ohjustuotanto on tätä nykyä tasolla, jolla ammukset olisivat loppuneet Venäjän tulenkäytön tahdilla Ukrainassa jo ajat sitten. Yhdysvaltalainen Vershinin antaa ymmärtää, että lännessä on keskitytty liiaksi laatuun määrän sijaista, tai toisin sanottuna: määräkin on laatua.