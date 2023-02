Ukrainan puolustusministeri: "Edessä on vastahyökkäys" – karttavideo näyttää, miten rintama nyt kiemurtelee

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov sanoo, että maa on valmistautumassa vastahyökkäykseen puskeakseen Venäjän joukot ulos maasta.

– Vuosi sitten meidän oli vaikeaa saada tärkeitä aseita. Tänään sivistyneet maat ymmärtävät, että te olette Euroopan kilpi idässä, hän sanoi puhuessaan maan asevoimille sodan vuosipäivänä.

– Edessä on vastahyökkäys. Teemme kovasti töitä valmistellaksemme ja turvataksemme sen, hän lisäsi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi taas totesi vuosipäivän lausunnossaan, että tasan vuosi sitten 24. helmikuuta ukrainalaiset heräsivät eivätkä ole sen jälkeen enää nukahtaneet.

0:49 Ukrainalainen prikaatin varakomentaja: "Venäjä on saavuttanut pientä, mutta merkittävää menestystä – Vuhledarissa he eivät ole edenneet lainkaan". Ukrainan armeijan julkaisema video on helmikuulta 2023.

Zelenskyi kutsuu vuoden takaista päivää ukrainalaisten elämän pisimmäksi ja maan nykyhistorian vaikeimmaksi.

– Emme nostaneet valkoista lippua ja aloimme puolustaa sinistä ja keltaista. Emme olleet peloissamme, emme murtuneet, emme antautuneet, hän muistelee.

Zelenskyin mukaan maailma pian huomasi selvästi, mihin Venäjä kykenee. Samaan aikaan maailma hänen mukaansa näki, mihin Ukraina pystyy. Zelenskyi kutsuu Harkovaa, Tshernihiviä, Hersonia ja useita muita Ukrainan kaupunkeja "voittamattomuuden pääkaupungeiksi".

– Ukraina on yllättänyt maailman. Ukraina on inspiroinut maailmaa. Ukraina on yhdistänyt maailmaa. On tuhansia sanoja sen todistamiseksi, mutta muutama riittää, hän sanoo ja luettelee esimerkkejä Ukrainalle luovutetusta asekalustosta.

Zelenskyi: Emme lepää ennen kuin murhaajat saavat rangaistuksen

Lausunnossaan presidentti myös kiitti muiden muassa Ukrainan puolustusta ja turvallisuusjoukkoja, lääkäreitä, pelastajia ja rautatietyöläisiä sekä kaikkia Ukrainan kumppaneita. Lisäksi hän lupaa Venäjän miehityksen alla eläville, ettei Ukraina ole unohtanut heitä eikä antanut periksi vaan vapauttaa alueet tavalla tai toisella.

Zelenskyi sanoo myös olevansa iloinen siitä, että kansainvälinen Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia vastustava liittouma on kasvanut niin paljon, että hänen on pidettävä siitä erillinen puhe. Hän lupaa, että puhe on tulossa pikapuoliin.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:33 Räjähtävätkö venäläistankin ammukset? Valtava tulipallo heittää panssarivaunun palasia ilmaan. Ukrainan julkaisema video on viime vuoden elokuulta.

Presidentti pahoittelee sitä, että jokainen ukrainalainen on kuluneen vuoden aikana menettänyt jonkun rakkaan. Hänen mukaansa lähes jokaisella on nyt puhelimessaan yhteystieto jollekulle, joka ei enää koskaan vastaa.

– Me emme pyyhi heidän nimiään puhelimesta tai omasta muististamme. Emme koskaan unohda heitä. Emme koskaan anna anteeksi. Emme lepää, ennen kuin venäläiset murhaajat saavat ansaitsemansa rangaistuksen.

Zelenskyin mukaan Ukraina tekee kaikkensa saavuttaakseen tänä vuonna voiton.

Nato: Venäjän sotarikoksia ei voida jättää rankaisematta

Sotilasliitto Nato puolestaan vaatii Venäjää lopettamaan välittömästi sotansa Ukrainassa. Naton mukaan se aikoo jatkaa Ukrainan tukemista niin kauan kuin on tarpeen.

Venäjä on yksin vastuussa sodasta, joka on kansainvälisen oikeuden vastainen, Nato toteaa. Naton mukaan Venäjä ei ole osoittanut minkäänlaista aitoa tahtotilaa kestävän rauhan tavoitteluun.

– Me liittolaiset vakuutamme solidaarisuuttamme Ukrainan hallitukselle ja kansalle, jotka ovat sankarillisesti puolustaneet kansakuntaansa, maataan ja yhteisiä arvojamme. Muistamme menetettyjä ihmishenkiä ja tunnemme surua kaikesta ihmisten kärsimyksestä ja tuhoista, Nato totesi.

Naton mukaan Venäjän sotarikoksia ja muita julmuuksia ei voida jättää rankaisematta.

Myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vannoi EU:n seisovan Ukrainan tukena niin kauan kuin vaatii.

– Te taistelette vapauden ja demokratian puolesta ja paikastanne EU:ssa, hän sanoi vuosipäivän videotervehdyksessään.

Kiina vaati rauhaneuvotteluita

Kiina puolestaan vaati Venäjää ja Ukrainaa käymään rauhanneuvottelut mahdollisimman pian. Maa myös vaatii, ettei ydinaseita saa käyttää konfliktissa.

Kiina esitti kommentit ulkoministeriönsä julkaisemassa 12-kohtaisessa asiakirjassa, joka julkaistiin tänään Venäjän hyökkäyssodan vuosipäivänä. Asiakirjassa Kiina esittelee ehdotuksensa poliittisen ratkaisun löytämiseksi sotaan Ukrainassa. Kiina oli jo aiemmin sanonut aikovansa julkaista tällä viikolla oman ehdotuksensa.

– Kaikkien osapuolten tulisi tukea Venäjää ja Ukrainaa työskentelemään samaan suuntaan sekä jatkamaan suoraa vuoropuhelua mahdollisimman nopeasti, asiakirjassa sanotaan.

Kiina on pyrkinyt pysymään Ukrainassa käytävän sodan osalta neutraalina, mutta on samaan aikaan ylläpitänyt läheisiä suhteita liittolaiseensa Venäjään.

Yhdysvallat kritisoi Kiinan asiakirjajulkaisua heti tuoreeltaan. Kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivanin mukaan sota voisi päättyä huomenna, jos Venäjä lopettaisi hyökkäykset Ukrainaan ja vetäisi joukkonsa pois.