Sveitsin parlamentin alahuone torppasi sveitsiläisvalmisteisten aseiden toimittamisen Ukrainalle – MTV seuraa sotaa

Sveitsissä parlamentin alahuone on hylännyt ehdotuksen, joka olisi antanut luvan sveitsiläisvalmisteisten aseiden toimittamiseen Venäjän hyökkäyssodalta puolustautuvalle Ukrainalle. Ehdotusta Sveitsin kansallisneuvostossa vastusti 98 edustajaa ja puolsi 75. Oikeistopopulistisen Sveitsin kansanpuolueen edustajan Jean-Luc Addorin mukaan ehdotuksen hyväksyminen rikkoisi neutraaliuden periaatetta. Sveitsin pitkäaikainen neutraaliuden periaate on ollut erittäin kiistelty kysymys sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainassa viime vuoden helmikuussa.

Torstai 1. kesäkuuta

– Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että sodan keskellä Ukrainasta ei voi tulla Naton täysjäsenen, mutta meidän on valmistauduttava siihen, mitä tapahtuu, kun sota loppuu, koska silloin meidän on varmistettava, ettei historia toista itseään.

– On suuri tragedia ukrainalaisille, jos presidentti Putin voittaa, mutta se on myös vaarallista meille, koska viestimme hänelle ja kaikille vaihtoehtoisille johtajille, myös Pekingissä, on, että kun he käyttävät voimaa, he saavat mitä haluavat.