Ukrainan entinen pääministeri ei usko, että Yhdysvaltojen ja Venäjän keskenään valmistelema rauhansuunnitelma johtaisi Ukrainan kannalta suotuisaan lopputulokseen.

Yhdysvaltalaismedia Axios uutisoi lähteisiinsä nojaten, että Yhdysvallat laatii salassa rauhansuunnitelmaa Ukrainaan yhdessä Venäjän kanssa.

– Luulen, että suunnitelma on jälleen hämäystä. Ukraina ei ole osallistunut tämän niin kutsutun rauhansuunnitelman laatimiseen, täräyttää Arseni Jatsenjuk MTV Uutisten haastattelussa Berliinissä.

Jatsenjuk on Kiovan turvallisuusfoorumin johtaja ja Ukrainan entinen pääministeri. Hän on toiminut myös maan talousministerinä ja puolustusministerinä 2000-luvulla sekä johtanut Ukrainan keskuspankkia.

Jatsenjuk painottaa, että Ukrainan ja EU:n tulisi olla mukana neuvottelupöydässä.