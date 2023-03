Ukrainalaistähti Oleksandr Usyk uhosi raskaansarjan superottelusta – Mike Tysonilta tyrmäävä varoitus: "Lopulta satuttaa häntä"

Oleksandr Usyk on IBF-, WBA-, ja WBO-liittojen maailmanmestari. Fury puolestaan WBC-liiton mestari. Kaksikon välille on puuhailtu ottelua jo pitkän aikaa. Toistaiseksi konkretiaan ei olla päästy.

– Tarvitsen tämän ottelun. Luulen, että hänkin tarvitsee. Tämä ottelu on erittäin tärkeä meille molemmille, koska raskaansarjan nyrkkeilyssä ei ole ollut kiistatonta mestaria pitkään aikaan. Me molemmat tarvitsemme tämän ottelun, Usyk totesi The Overlapin haastattelussa.