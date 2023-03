Ukrainalaistähti Oleksandr Usyk on valmis nyrkkeilyn superotteluun – "En pelkää Tyson Furya"

IBF-, WBA- ja WBO-liittojen maailmamestari Usykin ja WBC-liiton mestari Tyson Furyn mahdollisella superottelulla on spekuloitu jo pitkään, mutta toistaiseksi ottelu on vielä antanut odottaa itseään.

Voitokkaasti vöitään Anthony Joshuaa vastaan viime vuoden elokuussa puolustanut Usyk on itse valmis ja halukas nousemaan seuraavaksi kehään Furya vastaan.

– Tarvitsen tämän ottelun. Luulen, että hänkin tarvitsee. Tämä ottelu on erittäin tärkeä meille molemmille, koska raskaansarjan nyrkkeilyssä ei ole ollut kiistatonta mestaria pitkään aikaan. Me molemmat tarvitsemme tämän ottelun, Usyk toteaa The Overlapin haastattelussa.

Usyk nousi raskaansarjan nyrkkeilykehiin vasta muutama vuosi sitten pykälää alemmasta painoluokasta. 191-senttinen ukrainalainen antaa pituudessa paljon etua 206-senttiselle Tyson Furylle. Usyk ei kuitenkaan itse anna fyysisten mittojen määrittää nyrkkeilytaitoja.

– Jos ihminen on minua isompi, se ei tarkoita, että hän on minua vahvempi. Jos hänellä on pidemmät kädet, se ei tarkoita, että hänellä on etulyöntiasema, Usyk painottaa.

– En pelkää Tyson Furya. Tämä on kuin mikä tahansa ottelu. Hänellä on erilainen tyyli. Fury on hieman uskaliaampi, Usyk vertaa.

Usyk on pitkän uransa aikana kokenut paljon vähättelyä. Kerta toisensa jälkeen hän on kuitenkin näyttänyt epäilijöilleen.