Robert Heleniukselle avautui kullanarvoinen mahdollisuus – Oleksandr Usyk haluaa voittajan MM-otteluun

– En ole vihainen siitä lainkaan. Isompi ongelma on se, ettei Fury anna fanien nähdä yhtä nyrkkeilyhistorian parasta ottelua. Se on hänen syynsä, ei minun. Fury saa otella ketä vastaan haluaa, Usyk summaa Ring TV:n haastattelussa .

– Luulen, että Fury todennäköisesti pelkää Usykia. Kun katsoo taakse päin, Fury on aina luonut haasteita kiistattoman mestaruusottelun järjestämiselle. Hän on ennalta-arvaamaton, Klimas toteaa.

– Hän halusi otella Furya vastaan vuoden loppuun mennessä. Me emme aio juosta Furyn perässä. Meillä on kolme vyötä, hänellä yksi. Hän on luonut tämän tilanteen, Klimas sanoo.