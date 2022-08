Toteutuuko nyrkkeilyn odotettu superottelu vihdoin? Tyson Furyn leiristä kantautuu lupaavia viestejä – "Hän on jo tehnyt päätöksensä"

Nyrkkeilyn raskaansarjan ympärillä on puhuttu jo pitkään MM-titteliottelusta, jossa olisi pelissä kaikki suurten nyrkkeilyliittojen MM-vyöt. Nyt puheet ja odotukset ovat vihdoin saamassa katetta.

Fury on kuitenkin nyt pyörtämässä päätöstään ja palaamassa vielä kerran MM-kehään. Brittitähden promoottorina toimiva Frank Warren kertoi Sky Sportsille, että myös Fury haluaa otella Usykia vastaan.

– Keskusteluja käytiin ennen Usykin Joshua-ottelua ja Tysonin piti tehdä päätös. Nyt hän on tehnyt päätöksensä ja haluaa otella. Usyk haluaa otella, joten nyt meidän täytyy tehdä töitä toteuttaaksemme sen, Warren kertoo Sky Sportsille .

– He molemmat tietävät, että tuo ottelu takaisi paljon rahaa. Kyse on siitä, palaammeko Saudi-Arabiaan vai menemmekö muualle. Kuka tietää. Mutta yksi asia on varmaa. Tämän ottelun toteuttamisen edessä ei ole ongelmaa. Molemmat leirit tulevat hyvin toimeen keskenään, Warren vakuuttaa.