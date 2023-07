Ukrainalainen Anna, 31, valmistautuu olympiakisoihin keskellä pommituksia – tämä muisto kalvaa yhä sydäntä: "Kuinka voit jättää perheesi siinä kohtaa"

Lysenkon mielestä on erittäin epämiellyttävää, mikäli Venäjän kansalaiset saavat osallistua olympialaisiin. Hän sanoo, että urheilijat ovat sen maan kansalaisia ja he edustavat sitä. Olympialaisten lähestyessä KOK otti avoimemman linjan ja Bach totesi, että urheilijoiden sulkeminen kansalaisuuden perusteella olisi syrjintää ja heidän ihmisoikeuksiensa rikkomista.

– Siellä he voivat harjoitella rauhassa. Kukaan ei pommita heitä. He eivät menetä rakkaimpiaan, tuttujaan, ystäviään. He eivät menetä heitä sodassa. Olympialaiset ovat jokaiselle urheilijalle uran tärkein hetki. Urheilijana voin ymmärtää sen, mutta ihmisenä, kun todistat rakkaimpiesi surua, niin sitä on vaikea hyväksyä.