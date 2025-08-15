Michael Phelpsiltä raju avautuminen – julkaisi kuvan hautakivestä

Entinen huippu-uimari Michael Phelps on hyökännyt kovasanaisesti Yhdysvaltojen uintiliiton johtoa vastaan.

23-kertainen olympiavoittaja leimaa järjestön heikoksi ja vaatii laajoja uudistuksia vuosia kestäneen organisaation rappeutumisen jälkeen.

Kaikkien aikojen menestynein olympiaurheilija 28 mitalillaan antoi kovasanaisen kritiikkinsä samalla, kun hän paljasti, ettei ehkä halua omien poikiensa kilpailevan lajissa maan uinnin nykytilanteen vuoksi.

Phelps kertoi turhautumisensa pohjautuvan kilpailu-uraansa sanoen, että hänen äänensä jäi kuulematta. 40-vuotias Phelps sanoi, että häntä "kehotettiin olemaan kiitollinen mahdollisuudesta kilpailla" ja että oli tärkeämpää pysyä hiljaa ja säilyttää rauha.

– Ensinnäkin minun on tehtävä selväksi, että minulla on äärimmäisen kunnioitus maamme uimareille, jotka kilpailivat MM-kisoissa, vuonna 2016 uransa lopettanut Phelps kirjoitti pitkässä Instagram-julkaisussaan.

– Kritiikkini ei ole millään tavalla suunnattu heihin – tiedän kuinka kovasti he työskentelevät ja kuinka kunniakkaita he ovat edustaessaan Yhdysvaltain maajoukkuetta. Kritiikkini koskee järjestelmää, sen johtajuutta ja sitä, miten se epäonnistuu.

– Järjestelmässä on aina ollut halkeamia, mutta viimeisten yhdeksän vuoden aikana olen nähnyt niiden kasvavan, Phelps sanoo.

"Huonoa johtajuutta"

Phelps paljasti myös lähettäneensä aiemmin tänä vuonna USA:n uintiliitolle kirjeen, jossa hän ilmaisi turhautumisensa lajin nykytilaan. Kirje jaettiin myös Yhdysvaltain olympia- ja paralympiakomitealle.

– Olen kysynyt itseltäni, mikä lajissamme on muuttunut, ja vastaus on selvä... tämä ei johdu urheilijoista, jotka jatkavat parhaansa tekemistä sillä, mitä heille on annettu. Tämä on uintiliiton johdon syytä, hän korosti.

– Huono johtajuus valuu alaspäin ja vaikuttaa organisaatioon kaikilla tasoilla. Raha on iso tekijä. Mutta huono operatiivinen ja heikko johtajuus ovat lajin ongelmien kulmakivi.

Phelps ehdotti useita uudistuksia, mukaan lukien USA:n uintiliiton hallituksen ja sen organisaation riippumattoman arvioinnin, urheilijapalveluiden parantamisen ja ruohonjuuritason toimien vahvistamisen jäsenmäärän kasvun edistämiseksi.

Kolme vuotta aikaa

Aiemmin elokuussa Phelps ja kuusinkertainen olympiavoittaja Ryan Lochte ilmaisivat pettymyksensä Yhdysvaltain joukkueen suoritukseen Singaporen MM-kisoissa.

Lochte julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan hautakivestä, jossa luki: "Yhdysvaltain uinnin muistoksi. He asettivat riman korkealle – kunnes lakkasivat tavoittelemasta sitä."

Lochte lisäsi kuvatekstin, jossa viitattiin Los Angelesin olympialaisiin vuonna 2028.

– Kutsukaa tätä hautajaisiksi tai kutsukaa sitä uudeksi aluksi. Meillä on kolme vuotta aikaa, julkaisussa luki.

Phelps jakoi Lochten julkaisun lisäten ”Onko tämä se herätys, jonka Yhdysvaltojen uinti tarvitsee?"

Huolimatta alkukankeuksista Singaporessa, Yhdysvallat sijoittui mitalitaulukon kärkeen yhdeksällä kullalla ja yhteensä 29 mitalilla.