Ukrainan ampumahiihtäjiä voi kohdata pikainen kutsu rintamalle – MM-mitalistilta hyytävää puhetta: "Minua pelottaa tappaminen"

– Meillä on erityiset dokumentit ja luvat olla muualla, mutta he voivat kutsua meidät takaisin ja me olemme siellä tuntien kuluessa. Sotilasjohdo sanoo kuitenkin, että paras asia, jonka voimme tehdä Ukrainan hyväksi, on kilpailla ja suoriutua mahdollisimman hyvin, Merkushyna totesi.

– En tiedä kuinka se tulee olemaan. Venäjällä on hyviä ja huonoja ihmisiä. Kaikki riippuu siitä, millaisia he ovat ja jos he pyytävät anteeksi. Ehkä he eivät enää nosta punasinivalkolippuaan. Ehkä he vaihtavat värit toisiin. En voi ymmärtää, kuinka he voisivat nostaa lipun, joka on täynnä verta, Merkushyna päätti.