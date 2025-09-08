Ex-kiekkohuippu iski Venäjän verkkoon neljä maalia Vladimir Putinin edessä – pelkäsi kuolevansa: "Soitin vaimolleni ja kerroin rakastavani häntä"

Entinen kiekkohuippu TJ Oshie kertoi Spittin' Chiclets -podcastissa, kuinka hän pelkäsi henkensä menettämistä Sotshin olympiakisoissa vuonna 2014. Oshie iski tuolloin neljä maalia rangaistuslaukauskisassa Venäjää vastaan.

Yhdysvallat kohtasi Venäjän Sotshin talviolympialaisten lohkovaiheen päätösottelussa. USA voitti rangaistuslaukauskisan jälkeen 3-2. Oshie oli ainoa Yhdysvaltojen maalintekijä kisassa tehden neljä osumaa Venäjän kolmea vastaan.

Kamppailussa riitti draamaa, sillä Venäjältä hylättiin kolmannen erän lopulla 3-2-maali. Venäläiset poliitikot ja tv-kasvot kritisoivat päätöstä voimakkaasti. Kremlin puolueen poliittinen nuorisojärjestö järjesti mielenosoituksen Yhdysvaltain suurlähetystön edustalla. Myöhemmin kuitenkin kansainvälisen jääkiekkoliiton tuomaritarkkailija vahvisti tuomarin olleen oikeassa.

Ottelua oli myös seuraamassa Vladimir Putin. Pelin jälkeen Oshielle kerrottiin, että NBC halusi hänet studioonsa haasteltavaksi.

– He sanoivat, että odota vain tässä, joku tulee pian hakemaan sinut. Ulkona oli pimeää. Seisoin vain siinä ja jätkät olivat sanoneet minulle, että pitää olla varovainen. Olet Venäjällä ja Putin oli täällä. Soitin jopa vaimolleni ja kerroin rakastavani häntä, Oshie kertoi.

Oshieta oli varoitettu ennen turnausta Yhdysvaltain maajoukkuevaatteiden käytöstä kaupungilla.

– Kaikki vain pyöri päässäni ja tämä venäläinen tyyppi tuli paikalle ja otti minut kyytiin. Hyppäsin autoon ja oli hiirenhiljaista. Ajoimme vain. Ajoimme vain viisi minuuttia, mutta se tuntui puolelta tunnilta. Istuin vain siinä ja yritin tarkkailla, että mihin olimme menossa, Oshie sanoi.

Kaikki oli kuitenkin kunnossa ja Oshie vietiin NBC:n studiolle. 38-vuotiaan Oshien ura päättyi viime kauteen suurien selkävaivojen takia. Oshie saavutti vuonna 2018 Stanley Cupin Washington Capitalsissa ja maajoukkueessa MM-pronssia vuonna 2013.