NHL ihmeissään – Leijonien olympia-areena täysin kesken Milanossa: "Tulee kiire"

MTV Urheilu vieraili Milanossa, jossa tulevan olympiaturnauksen jääkiekkonäyttämö on vielä pahasti kesken. Kiekon pitäisi liikkua uudenkarheassa areenassa alle puolen vuoden kuluttua.

Milanoon moottoritien varteen valmistuu jopa 16 000 katsojaa vetävä areena, joka kantaa jylhää nimeä PalaItalia Santa Giulia.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan rakennelman oli tarkoitus valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Vielä tässä vaiheessa rakennustyömaa näyttää kuitenkin huolestuttavan keskeneräiseltä. MTV Urheilulla oli omat haasteensa päästä edes pelipaikoille taksikyydillä, sillä areenalla ei ole vielä virallista osoitetta.

Milanon olympiakiekon pääareena on vielä pahasti kesken. MTV Urheilu kävi pelipaikoilla. Katso pääkuvan Tulosruutu-reportaasista, miltä paikan päällä näyttää. Haastattelussa myös muun muassa Leijonien tähtipelaajat Sebastian Aho ja Roope Hintz.

PalaItalian alustava kustannusarvio oli noin 180 miljoonaa euroa. Lisähintaa on eri syistä kertymässä lähes 100 miljoonaa.

Milanon tulevaa turnausta on monessa yhteydessä tituleerattu jo etukäteen "kaikkien aikojen olympiaturnaukseksi", sillä NHL-pelaajat palaavat viiden renkaan kisoihin 12 vuoden tauon jälkeen.

Myös NHL:n johtoportaassa on, ainakin hieman, ihmetelty Milanon kiekkoareenan rakennustöiden keskeneräisyyttä.

– Aikataulu tulee olemaan tiukka. Olympiaprojektit valmistuvat usein aivan viime hetkellä ja tämänkin kohdalla tulee kiire, NHL:n varakomissaari Bill Daly sanoo MTV Urheilulle.

Nähtäväksi jää, millä aikataululla kevään 2026 kiekkopalatsi lopulta nousee täyteen loistoonsa. Olympiakiekko alkaa 6. helmikuuta. Leijonien lopullinen joukkue julkaistaan loppuvuonna.