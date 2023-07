Venäjän jääkiekkolegenda ärähti KOK:lle – "Tarjoavat meille kuin pakolaisen asemaa"

– KOK sanoi vastikään, että he eivät aio kutsua Venäjän olympiakomiteaa Pariisiin. Samalla he sanovat, että kyse ei ole urheilijoista yksilöinä. Pitäisikö ajatella, että he painostavat urheilijoitamme yrittämään pääsyä kisoihin omilla ehdoillaan, kannattaako silloin osallistua? Urheilijat eivät ole syyllisiä tapahtumiin. Se on valitettavaa. Jos jotkut tekevät väärin, niin he ovat varmasti syyllisiä? Fetisov sanoi.