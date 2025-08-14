Los Angelesin kesäolympialaisissa tehtään ennennäkemätöntä historiaa – "Lisätulovirran aukaisemiseksi"

Los Angelesin vuoden 2028 kesäolympialaisten kisapaikoille tulevat sponsorinimet.
Seuraavien kesäolympialaisten eli Los Angelesin vuoden 2028 kisojen järjestäjät ilmoittivat torstaina, että "lisätulovirran aukaisemiseksi" kisoissa myydään oikeudet joidenkin kisapaikkojen nimiksi. Olympialaisissa ei ole koskaan aiemmin ollut sponsorinimiä kisapaikoilla.

– Kun jätimme hakemuksen, sitouduimme ajattelemaan uusiksi sitä, mikä on kisoissa mahdollista. Tämä historiallinen ilmoitus täyttää tuota lupausta luoden kautta aikain ensimmäisen nimioikeusohjelman olympia- ja paralympiahistoriassa, kisojen järjestelyjohtaja Casey Wasserman muotoili.

Samalla se edistää Wassermanin mukaan tavoitetta täysin yksityisin varoin rahoitettavasta ja ilman uutta rakentamista toteutettavasta tapahtumasta.

– Olemme kiitollisia Kansainväliselle olympiakomitealle tämän muutoksen tekemisestä mahdolliseksi.

Sopimuksia on tehty jo kaksi: kisojen lentopalloareenalle sekä squashin pelipaikalle. Mainoksia ei areenoilla edelleenkään sallita.
 

