Los Angelesin kesäolympialaisissa tehtään ennennäkemätöntä historiaa – "Lisätulovirran aukaisemiseksi"

Seuraavien kesäolympialaisten eli Los Angelesin vuoden 2028 kisojen järjestäjät ilmoittivat torstaina, että "lisätulovirran aukaisemiseksi" kisoissa myydään oikeudet joidenkin kisapaikkojen nimiksi. Olympialaisissa ei ole koskaan aiemmin ollut sponsorinimiä kisapaikoilla.
– Kun jätimme hakemuksen, sitouduimme ajattelemaan uusiksi sitä, mikä on kisoissa mahdollista. Tämä historiallinen ilmoitus täyttää tuota lupausta luoden kautta aikain ensimmäisen nimioikeusohjelman olympia- ja paralympiahistoriassa, kisojen järjestelyjohtaja Casey Wasserman muotoili.
Samalla se edistää Wassermanin mukaan tavoitetta täysin yksityisin varoin rahoitettavasta ja ilman uutta rakentamista toteutettavasta tapahtumasta.
– Olemme kiitollisia Kansainväliselle olympiakomitealle tämän muutoksen tekemisestä mahdolliseksi.
Sopimuksia on tehty jo kaksi: kisojen lentopalloareenalle sekä squashin pelipaikalle. Mainoksia ei areenoilla edelleenkään sallita.