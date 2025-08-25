Tässä on Suomen olympiakomitean uusi toimitusjohtaja

Salibandyliiton toiminnanjohtaja Riku Tapio on MTV Urheilun tietojen mukaan Suomen olympiakomitean uusi toimitusjohtaja. Olympiakomitea on julkistamassa värväyksen myöhemmin tänään.

Olympiakomitea tiedotti viime kesäkuussa Taina Susiluodon jättävän toimitusjohtajan paikan. Hän ehti olla pestissä reilut kolme vuotta.

– Olympiakomitean uusi strategia suuntaa vahvemmin kohti urheilun asiantuntijuutta ja koen, että tässä kohtaa hallituksen on hyvä nimittää sopivaksi katsomansa uusi kapteeni viemään suomalaista urheilua eteenpäin, Susiluoto perusteli päätöstään.

Tapio, 37, on puolestaan toiminut Salibandyliiton toiminnanjohtajana viime lokakuusta lähtien. Tätä ennen hän oli Suomen Työväen Urheiluliitto eli TUL:n pääsihteeri viiden vuoden ajan.

MTV Urheilun uutisen jälkeen julkaistun Salibandyliiton tiedotteen mukaan Tapio jättää tehtävänsä 26. lokakuuta ja aloittaa Olympiakomiteassa seuraavana päivänä.

– Olen nauttinut ajastani salibandyn parissa, eikä minulla ole ollut missään määrin tai kohtaa halua pois tehtävästä. Koen kuitenkin, että tällainen tilaisuus tulee eteen vain hyvin harvoin ja haluan tarttua siihen, Tapio kommentoi tiedotteessa.

Salibandyliitossa tilanne päällä

Salibandyliitto on ollut viime aikoina otsikoissa valtavasti paisuneen vedonlyöntiskandaalin takia. Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) tutkinnassa on paljastunut, että vedonlyöntirikkomuksista epäiltyjen lukumäärä on noussut noin sataan henkilöön ja kaikkiin F-liigassa viime kaudella pelanneisiin seuroihin.

Tapio kommentoi MTV Urheilun uutisoimaa käännettä viime perjantaina.

– Meillähän ei mitään ennakkotapausta tämän tyyppisestä ole, meillä ei ole valmista sapluunaa, mille instanssille se kuuluu liiton sisällä. Mutta liiton langetettavaksi se joka tapauksessa tulee.

– Lajilla on tämän jälkeen suuri tehtävä siinä, että se tekee selväksi, että tämä on tuomittavaa, estää jatkossa tällaista tapahtumasta ja tekee kaiken voitavansa lajin maineen palauttamiseksi, hän sanoo.

