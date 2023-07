Liikenne Krimin niemimaalle johtavalla Kertshinsalmen sillalla on pysäytetty "hätätilanteen" takia

Venäjän nimittämän Krimin kuvernöörin Sergei Aksjonovin mukaan viranomaiset selvittävät tilannetta. Hän ei kertonut syytä, miksi liikenne on pysäytetty.

– Liikenne Krimin sillalla on pysäytetty hätätilanteen jälkeen, sanoi Aksjonov Telegramissa.

Aksjonov on kehottanut asukkaita välttämään liikennöintiä sillan kautta ja etsimään vaihtoehtoisia reittejä, kirjoittaa brittilehti The Guardian.

Tassin mukaan ”hätätilanne” saattaa aiheuttaa muutoksia junaliikenteeseen. Tass kertoo, että sillan ajoradalla on vaurioita. Vauriot ovat Tassin mukaan tieosuudella, joka on lähempänä Krimin niemimaata.



Ukrainalaisen Kyiv Independent -sanomalehden mukaan sillalta olisi kuulunut ainakin kaksi räjähdystä.



Kertshinsalmen silta vaurioitui räjähdyksessä viime lokakuussa. Venäjä syytti asiasta Ukrainaa, joka on kiistänyt osallisuutensa.