Venäjä hyökkää Harkovassa: Kartta näyttää, missä Kremlin sotilaat pyrkivät eteenpäin

Britannia pitää todennäköisenä, että Venäjä on lisännyt Harkovan ja Luhanskin alueilla pienten yksiköiden rynnäköitä. Brittiministeriö on lisäksi havainnut tykkitulen lisääntyneen.

Tätä korostaa puolustusministeriön mukaan se, että Venäjä on aloittanut hyökkäysoperaation samaan aikaan, kun Ukrainan vastahyökkäys on yhä käynnissä.

Venäläislähteet ovat kertoneet maan joukkojen edenneen Kupjanskin koillispuolella, Svatovesta lounaaseen ja Kreminnasta länteen, mutta yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan kuvallisia todisteita näistä venäläisonnistumisista ei ole.

Harkovan alueen rintamatilanne 23. heinäkuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyksiä, siniset Ukrainan. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group.

"Venäjä panee kaiken peliin"

– Jos tämä pitää paikkansa, tilanne on (Etelä-Ukrainan) Zaporizzjan suunnassa niin vakava, että Venäjä on pakotettu yrittämään sitoa Ukrainan armeijan operatiiviset reservit pohjoiseen, Toveri kirjoittaa Twitterissä.

– Tätä on ounasteltu jo joitakin viikkoja, koska Venäjä on koonnut alueelle voimaryhmää, Toveri jatkaa.

Toinen näkökulma tilanteeseen on se, että Kreml tulkitsee ukrainalaisjoukkojen olevan siinä määrin sidottuna muualle, että Venäjällä on oman iskun paikka. Presidentti Vladimir Putin on väittänyt Ukrainan vastahyökkäyksen epäonnistuneen. Useat länsimaiset sota-asiantuntijat puolestaan uskovat, että Ukrainan pääisku on vasta tulossa.